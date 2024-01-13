لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر خاصة بعد استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" العمليات العسكرية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين هي عمليات تعرضية وليست هجومية".

وأضاف سمير فرج :" تم تنفيذ العملية العسكرية في الفجر لأن أمريكا لا ترغب في أن يتم محاسبتها بأنها تضرب مدنيين ".

وتابع سمير فرج :" الرئيس الأمريكي أبلغ الحوثيين قبل شن الضربات العسكرية ضد المواقع العسكرية للحوثيين وأمريكا كانت ترغب في تدمير الأهداف بأقل خسائر بشرية ".

واكمل سمير فرج :" أمريكا استهدفت 5 أهداف حوثية في ضرباتها العسكرية ومنها محيط مطار الحديدة ".