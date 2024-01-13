الشهر الأصم والأصب| فضل شهر رجب وتعدد أسمائه.. إمام مسجد الحسين يوضح

تحدث مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، عن شهر رجب، قائلا: هو أحد الأشهر الحرم، وبدأ العد التنازلي بالفعل لشهر رمضان، ومن يرغب في الاستعداد لشهر رمضان الكريم عليه البدء من الآن؛ لضمان أن يكون جاهزا مع دخول شهر رمضان الكريم.

وأضاف "عبد السلام"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الناس في الجاهلية كانوا يهتمون بشكل كبير بهذا الشهر، وجاء شهر رجب من الترجيب، وكانوا يسمونه في الجاهلية الشهر الأصم.

واسترسل: شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، "كان شهر محدش يسمع فيه حد بيتخانق أو مشاكل أو قتال".



وأكمل: الصحابة كان يسمون شهر رجب "الأصب"؛ لأن الله- سبحانه وتعالى-، كان يصب الخير على عباده صبا، مستطردا: "مبروك علينا شهر رجب؛ لأن الله يصب فيه الخير والرزق، ولأنه شهر البركة والاستقرار والهدوء والمصالحة".