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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من وسط الصحراء.. طريقة سحرية لتقوية شبكات الهواتف تتصدر تيك توك

طريقة تقوية شبكات
طريقة تقوية شبكات الهواتف

يتساءل الكثير من المتابعين عن طريقة تقوية شبكات الهواتف المحمولة، خاصة في الأماكن ضعيفة الإرسال أو التي لا يوجد فيها إرسال من الأساس، وهو الأمر الذي كشفه أحد خبراء التقنية عبر لايف من الصحراء.

تصدر فيديو ضرار سفيان الخبير التقني، موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، حيث كشف بالتجربة طرق سحرية لتقوية شبكات الهواتف المحمولة حتى لو كان المستخدم يقف في الصحراء أو غيرها من الأماكن النائية.

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كيف يتم تقوية شبكات الهواتف؟

بحسب الخبير التقني، جميع الهواتف بها جهاز يوضح قوة استقبال الهاتف للإشارة، وكلما زاد المؤشر كان استقبال الهاتف للإشارة أفضل، واذا كان أقل يمكن أن تفشل المكالمات، ناصحا المتابعين بالتواجد في المكان الذي يرتفع فيه هذا الرقم.

تتعدد أسباب ضعف شبكات المحمول، بعضها ذات طبيعة جغرافية وبعضها ذات طبيعة تقنية فقد يكون برج الاتصالات بعيدا عن المستخدم، ما يتطلب ذلك إعادة غلق الهاتف وفتحه مرة أخرى، للبحث عن أقرب برج اتصال لتتحسن الخدمة.

ومن ضمن الطرق السحرية والتي يغفل عنها البعض، هي جراب الموبايل والذي قد يكون له تأثير سلبي على شبكة المحمول، حيث طالب ضرار سفيان، المستخدمين بإزالة الجراب المصنوع من مادة عازلة أو مادة ثقيلة، لأن مكان الهوائي غالبا يتأثر بوجود حائل بينه وبين برج المحمول المتصل به.

طرق تغيير شبكات الهاتف

من ضمن الطرق المستخدمة في تقوية الشبكة ولا يعرفها الكثيرين هي تغيير إعدادات الهاتف واستخدام وضع تشغيل الجيل الثاني 2G، حيث يساهم هذا الإجراء في تحسين الخدمات الصوتية، لكن له تأثير سلبي على الإنترنت، حيث سيتمكن المستخدم من إجراء المكالمات لكنه لن يتمكن من فتح الإنترنت عبر “داتا” الهاتف، وفقا للخبير التقني.

كما نص سفيان، بظبط الهاتف على وضع الطيران airplane mood وتركه لمدة 30 ثانية تقريبا، ثم قم بإلغاء وضع الطيران والعودة مجددا للوضع الطبيعي، في تلك الحالة سيقوم هاتفك بالبحث عن الشبكة، وسيتم الاتصال بأقرب برج محمول، وفائدة تلك الخطوة أنه في بعض الأحيان يقوم هاتفك بالاتصال ببرج بعيد مما يؤدي لضعف الشبكة.

يمكن اللجوء أيضا، لجهاز تقوية الشبكة، ولكن يجب أن تكون حذرا لأن الأجهزة المباعة بالأسواق أو عبر الإنترنت بعضها يكون مهربا وهو ما قد يعرضك للحبس أو الغرامة، حيث تقوم أجهزة تنظيم الاتصالات بتنظيم حملات لضبط تلك الأجهزة.

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