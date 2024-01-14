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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

مواعيد قطع الكهرباء
مواعيد قطع الكهرباء

عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

الجدول الجديد لتخفيف الأحمال

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ أمس في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.

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وكشفت  شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء ، حيث تم بدءا من 4 يناير الجاري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الحالي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بداية الشهر ؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حينها بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات وتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً في بداية الشهر.

انقطاع الكهرباء في النهار

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حينها أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناءً على طلب من بعض النواب والمواطنين، وأن يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلا من الليل، أخذا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام.

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