بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

وسط تأكيدات رسمية بـ قرب انتهاء انقطاع الكهرباء اليومي، تواصل الحكومة جهودها للحد من تأثيرات أزمة انقطاع الكهرباء، التي لا تزال مثار انتقادات ورفض واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع زيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين يومياً.

وأثارت مواعيد دخول فترة الإمتحانات قلق الطلاب وأولياء أمورهم بشأن انقطاع الكهرباء وتعارضها مع مواعيد امتحانات أبنائهم.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

وأعلنت شركات الكهرباء في المحافظات عن جدول تخفيف الأحمال الجديد الذي يراعي ظروف الامتحانات، وسوف نستعرض لكم تفاصيل مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة بما يتوافق مع امتحانات الترم الأول 2024.

تبدأ شركات توزيع الكهرباء تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع التيار من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً، لمدة 180 دقيقة يوميا، بدلًا من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، بدءًا من اليوم، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وسوف تنفذ جميع شبكات فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، وهي "شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء".

حدوث عطل طارئ بالأمس

وجاء الجدول الجديد لـ تخفيف الاحمال وقطع التيار الذي تنفذه شركات توزيع الكهرباء، استجابة لطلبات أولياء الامور بهدف إتاحة أكبر فرصة للطلاب لتحصيل المواد الدراسية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وذكرت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة والتي تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حدوث عطل طارئ منذ الأمس تعرضت منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بنطاق الشركة، نتج عنه توقف مؤقت في عملية شحن الكروت.

189 مخالفة للمحال

وقال المصدر- خلال تصريحات له، اليوم السبت، إنه جارٍ العمل على إصلاح العطل وتلاشي المشكلات التي نتجت وأسفرت عن وقف عمليات الشحن بالكامل، وتابع أن عمليات الشحن سيتم انتظامها بعد قليل عقب انتهاء عمليات الإصلاح والصيانة بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن تأمين البيانات.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحرير 189 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

استقرار التيار بشكل كامل

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لن تستمر. وقدمت اعتذاراً للمواطنين عن أي صعوبات تواجههم في الوقت الحالي، وقالت رداً على سؤال تلقته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال: "نعتذر عن أي صعوبات تواجه المواطنين، والوضع الحالي لن يستمر، ونؤكد أنه جارٍ العمل على استقرار التيار بشكل كامل".

الجدير بالذكر، أن الحكومة وضعت استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث شملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد "الأونلاين" للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.