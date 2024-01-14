مدبولي: الإنفاق على العاصمة الإدارية ليس من ميزانية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم الإنتهاء من تسكين الحي السكني الأول، لإسكان الموظفين في العاصمة الإدارية، والذي يقرب من عشر آلاف وحدة، وذلك في مدينة حدائق العاصمة، الملاصقة للعاصمة الإدارية.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارة الجديدة، أن أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية "R3"، والذي يضم 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، معلقاً: "أنا سعيد للغاية، إن تم بيعها بالكامل.. واللي متبقي فيها أعداد بسيطة".

وأشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إدارتها بمنظومة القطاع الخاص، ولذلك تم إنشاء شركة لها، و هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى إن الإنفاق على مشروع العاصمة الإدارية لم يتم من الدولة، و لكن من خلال شركات تطوير عملاقة.