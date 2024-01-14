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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: مناطق الجنوب ستشهد إقبالا من المطورين لمدة 5 سنوات

صدى البلد

قالت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أداء السوق العقاري يتجه بقوة إلى الاستثمار الفندقي خلال 2024 سواء الشقق الفندقية أو الوحدات حيث من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً ومتزايد من المطورين العقاريين والمستثمرين ولمدة عامين مع إحجام شريحة كبيرة عن الاستثمار في العقار.

 

وأضافت عبير عصام أن نتيجة المخاوف من تراجع ربحية السوق العقاري هذا العام مع طرح البنوك شهادات الادخار بعائد يتراوح من 23% شهريا إلي 27% سنوياً، من المتوقع أن تحجم شريحة كبيرة لا تقل عن 40% من حجم السوق العقاري من الاستثمار في العقار لصالح تحقيق عائد أمن من شهادات الادخار.

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 وأوضحت أن الإسكان الفندقي هو مستقبل الاستثمار العقاري حيث توجد فجوة كبيرة بين ما تم إنتاجه والمعروض وما يحتاجه السوق خاصةً في المناطق القريبة من الجامعات بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية، وبالتالي من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من عامين إلي 3 سنوات علي الأقل.

 

وأشارت إلى أن توافر الفرص الاستثمارية هي التي تجبر المطورين للتوجه إلى بعض المناطق الجديدة والتي لم تكن بؤرة للشركات في الأعوام الماضية مثل غرب القاهرة وشرق القاهرة وتوسعات العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكدت أن مناطق الجنوب وخاصة محافظة أسوان من أبرز المناطق الاستثمارية التي تتوافر بها فرص عديدة ومتنوعة لإقامة مشروعات عقارية حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المطورين والمستثمرين العقاريين خلال العام الحالي ولمدة 5 سنوات.

 

وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، كذلك تتجه أنظار المطورين أكثر نحو المناطق القريبة من الجلالة في ظل التوسعات الجديدة وبعض المناطق مثل الشروق والعبور.

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