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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الإعفاء من الرسوم.. كيفية عمل تظلم على المخالفات المرورية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، أصحاب السيارات عن كيفية عمل تظلم علي مخالفات المرور، وذلك بعدما قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
 

علمًا بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي :-

  1. موقع النيابة العامة ppo.gov.eg
  2. نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية
  3. مكاتب البريد المصري

كيفية عمل تظلم علي  مخالفات المرور

  1. زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة.
  2. اختر أيقونة «التظلمات»، ثم اختر نوع التظلم «رخص القيادة».
  3. ادخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.
  4. ظهور الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
  5. حدد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».
  6. قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضروريًا لاستكمال التظلم والخطوات.
  7. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.
  8. يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.
  9. يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.
     

سداد مخالفات المرور إلكترونيا

- ادخل على موقع النيابة العامة.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة "الدفع”

- اختر بين الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.

- حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها «رخصة المركبة أو رخصة القيادة».

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة حدد طريقة الدفع المناسبة وأدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

 

سداد مخالفات المرور بالفيزا

في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية اتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية دفع المخالفات المرورية 2023 عن طريق الفيزا.

في البداية أضغط على موقع النيابة العامة .

تظهر لك 5 مربعات، قم بالضغط على أول مربع من جهة اليمين وهو مربع (الاستعلامات).

انقر على كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اضغط على خدمات المرور

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

اختار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

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