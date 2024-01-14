عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقمار الصناعية تكشف دماراً غير مسبوق في غزة جراء الغارات الإسرائيلية

صدى البلد

يكشف تحليل حديث لبيانات الأقمار الصناعية أن أكثر من نصف المباني في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت خلال المائة يوم التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وذلك وفقا للتحليل الذي أجرته كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك وجامون فان دن هوك من ولاية أوريغون، باستخدام بيانات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-1.

 

يصف الخبراء الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها واحدة من أكثر الحملات تدميراً في التاريخ الحديث، حيث أصابت الضربات كل مركز سكاني رئيسي على طول القطاع. وقد نزح حوالي 1.9 مليون شخص، يشكلون حوالي 85% من سكان غزة، منذ بدء النزاع.

وفقا لتقرير أكسيوس، أكد الفلسطينيون والأمم المتحدة باستمرار أنه لا يوجد مكان آمن للمأوى في القطاع. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 23,900 فلسطيني في الصراع، وكان 70% من الضحايا من النساء والأطفال.

تحول تركيز الجيش الإسرائيلي من تدمير المنطقة الشمالية التي تحتوي على مدينة غزة إلى استهداف خان يونس وأجزاء أخرى من المنطقة الجنوبية. وخلص تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل أسقطت أكثر من مائتي قنبلة تزن 2000 رطل في منطقة بجنوب غزة تعتبر آمنة للمدنيين.

يشير تحليل بيانات الأقمار الصناعية إلى أن الأضرار هي الأكثر خطورة في الشمال، حيث تضررت أو دمرت ما بين 70-80% من المباني. بالإضافة إلى ذلك، كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية بالقرب من المستشفيات واستهدف المستشفيات في غارات برية، وهي أعمال محظورة بموجب قوانين الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

أكسيوس: الرئيس الأمريكي أغلق هاتفه بوجه نتنياهو

محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

أول رد فعل من حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السينما الأكثر تعبيرا عن الزيادة السكانية.. "كراكون في الشارع" و"عالم عيال عيال" الأبرز

شاهد.. صور تالية تامر حسني بعد ظهورها بنفس ملابسه

فيديو

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ