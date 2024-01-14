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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليابان تفلت من فخ فيتنام وتفوز 4-2 بأمم آسيا

صدى البلد

استهل المنتخب الياباني، مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز 4-2 على فيتنام، اليوم الأحد.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

وفي الدقيقة 33، تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام.

لكن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن طريق مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكايتو ناكامورا في الدقيقة (45+4).

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.

وحصد المنتخب الياباني، أول 3 نقاط له في البطولة، فيما ظل منتخب فيتنام بلا رصيد.

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