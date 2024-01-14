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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يضبط مصنعا لتقليد علامات تجارية لماركات مراتب شهيرة بالدقهلية

إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك عن ضبط، مصنعا  تحت بير السلم بنطاق محافظة القليوبية، يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة تحمل علامات تجارية شهيرة قبل تداولها بالأسواق.

أضاف بيان صادر عن الجهاز اليوم، عن  ورود معلومات للجهاز، بوجود بعض المصانع غير المُرخصة بنطاق محافظة القليوبية،  التي تقوم بتصنيع  وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدي الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري، مما يؤثر علي الإقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

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وعلى الفور ، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بإستهداف المصنع المذكور، وتبين بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط  وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدي الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه ، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

طالب  رئيس جهاز حماية المستهلك، الموطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التى تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة ، كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329  وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .

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