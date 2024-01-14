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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عن تحول وشيك في حرب غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، عن الاقتراب من مرحلة أقل حدة في حرب غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “نقترب كثيرا من مرحلة أقل حدة  للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، ذكر اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكشف “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر أن بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن إدارة بايدن أصبحت قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة بغزة وأن عملياتها مازالت بنفس الوتيرة.

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