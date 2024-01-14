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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناتور بيرني ساندرز يدعو الكونجرس لحماية أطفال غزة

صدى البلد

في مقابلة أجريت معه مؤخراً في برنامج حالة الاتحاد على قناة سي إن إن، تناول السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، مؤكداً أن الوضع يمثل "كارثة مروعة"، وحث الكونجرس الأمريكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال في فلسطين.

أعرب ساندرز، الذي اقترح قرارا الشهر الماضي للتحقيق في تأثير الصراع، عن قلقه العميق إزاء حصيلة الحرب، قائلا إن "ما يجري في غزة الآن هو كارثة إنسانية مروعة". وسلط الضوء على الإحصائيات المثيرة للقلق، مشيراً إلى أن 23 ألف شخص قتلوا، ونحو 60 ألف جريح، وثلثا الضحايا من النساء والأطفال. 

أكد ساندرز على أن خوض الحرب ضد شعب بأكمله، وخاصة النساء والأطفال، ليس له ما يبرره. وأشار إلى دور الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة العسكرية التي تساهم في دمار غزة، مطالبا الكونجرس باتخاذ الإجراءات اللازمة.

شدد ساندرز على أن "لدينا كارثة إنسانية مروعة. لا يمكننا أن ندير ظهورنا لها. يجب على الكونجرس أن يبدأ التحرك لحماية الأطفال في فلسطين".

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