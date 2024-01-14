وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يتفقدان عددا من الشركات بالمنطقة التكنولوجية

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من الشركات ومصنع سيكو لانتاج الهواتف المحمولة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة ، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس والدكتور عادل دنش رئيس مجلس ادارة شركة واحات السيلكون .والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية والمهندس محمد عبدالمقصود مدير إدارة التشغيل بالمنطقة.



وتفقد وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط المنطقة التكنولوجية التي تسهم في توفير بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية لما تمثله من قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال مبنى كول سنتر ومبنى التدريب الذي يضم 12 قاعة تدريب ومبنى الابداع والابتكار وريادة الأعمال والذي يستضيف ورش عمل للشباب.

وبدأ الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مقر شركة "swift act" ومقر شركة ""bright skies ثم تفقد مركز ابداع الالكترونيات بمبنى الابداع ، ثم زار الوزير والمحافظ مقر شركة "ISON" ثم زيارة مقر شركة "EJADA".

واستكمل الوزير والمحافظ زيارتهم للمنطقة التكنولوجية بتفقد سير العمل بمصنع "Sico" لانتاج الهواتف المحمولة وتفقدا مراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر واستمعا إلى شرح عن المصنع والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية باستثمارات 500 مليون جنيه وينتج حوالي 3 مليون تليفون في العام.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بالشركات الناشئة بالمنطقة التكنولوجية وبمصنع شركة سيكو للهواتف المحمولة وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.

وأضاف أن الوزارة لديها خطة طموحة تحتوى على العديد من الأهداف والمحاور من أبرزها التوسع بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات الأولى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية ومصنعي الإلكترونيات.

ووجه بضرورة الاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط واصفا إنها فخر لكل مصري، مشيدًا بدورها في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب.



وأكد محافظ أسيوط على أهمية المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة التي تم تخصيص 40 فدان لها وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدان وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.

وأشاد المحافظ بدور المنطقة في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب والتي توفر أكثر من 3 ألاف فرصة عمل، لافتًا إلى أن المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة تستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة وتسهيل عمل الشركات بها.

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