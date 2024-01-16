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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوال أنيق.. سعر Galaxy Z Flip 4 في السعودية

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip4

بالرغم من كشف علامة سامسونج عن أحدث جوالاتها الرائدة، إلا أن جوالها الأنيق Samsung Galaxy Z Flip4، لازال ينافس وبقوة من شقيقه الجديد.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 فى السعودية سعة 256 جيجابايت 3349 ريالاً سعودياً.

يتوافر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وشاشة خارجية قياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية أيضاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus+.

 

Samsung Galaxy Z Flip4

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Flip4

بينما تجهيز الكاميرا يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأمامية لجوال Samsung Galaxy Z Flip4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 30 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Flip4

يمتلك جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، و 15 وات للحشن اللاسلكي، و7.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

يوفر قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي للحماية من الخدش، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy Z Flip4

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في 9 ألوان هي، البنفسجي، الجرافيتي، الذهبي الوردي، الأزرق، الأصفر، الأبيض، الكحلي، الكاكي، والأحمر.

سامسونج Samsung Galaxy السعودية أندرويد

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