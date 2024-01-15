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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة.. متحدث الوزراء: عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المھمة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تشريعية النواب توضح إجراءات تطبيق لائحة المجلس بشأن رفع الحصانة.. فيديو
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قرار مجلس النواب بإحالة مجلس النواب النائبة نشوى رائف للجنة القيم، ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.
 

الخارجية الأمريكية: ليس لدينا دليل على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة عن قصد
قال سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، إن الضربات الإسرائيلية لغزة هى رد فعل على الهجوم الإرهابي من حماس يوم 7 أكتوبر، متابعا: جهود الولايات المتحدة مستمرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القليل المقبلة، مشيرا إلى أنه هناك مضاربة في سوق الذهب والدولار.
 


شعبة الذهب: حركة البيع والشراء مستمرة بالمحال ولا حقيقة لتوقفها
علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ما تم تداوله بشأن إغلاق محلات الصاغة ومنع بيع وشراء الذهب بالمحلات، موضحا أن الشعبة نفت هذا الخبر من حيث غلق المحال، مؤكدا أن اليوم مر بشكل طبيعي ومحلات البيع والشراء كانت طبيعية ومستمرة. 
 

أبو العينين: هناك 600 مليار جنيه لأصول غير مستغلة وأثق في إدارة المالية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا عن كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 

خصومات تصل لـ50%.. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل فعاليات معرض الكتاب
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إن معرض الكتاب في دورته الـ 55 يهدف للاحتفال بعدد من الكوادر رفيعة المستوى في مصر منها طه حسين، للتأكيد على تأثير الكتاب العظماء على الحياة الثقافية في مصر على مدار سنوات عديدة، موضحا أن جناح الطفل بمعرض الكتاب سيكون على مستوى مميز 
 


أسعار الذهب هتنزل بعد ساعات.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن تحرك للدولة
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أجهزة الدولة تتابع كل التلاعب في أسعار الذهب والدولار، مضيفا أن كل ما يحدث في سوق الذهب والدولار غير طبيعي.


 

الخارجية الأمريكية: لا نرى العملية العسكرية على اليمن هي الخيار الأول
قال سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، إن هجمات الولايات المتحدة على اليمن تستهدف توقف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر والتجارة العالمية.

متحدث الوزراء: عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الاقتصاديات النامية، وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، سواء أزمة كورونا، أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدل التضخم.

 

الصحة: "عضة البرد" تصيب الجسم بتجمد الأطراف وتلف الجلد
أكد الدكتور وجدي أمين مدير مركز الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن "عضة البرد" هو مصطلح ليس مصطلح دارج في مصر، لكن مع انخفاض درجة الحرارة الشديدة والتعرض للصقيع من الممكن أن تصاب بـ"عضة البرد"، والتي من الممكن أن تعرض الجسم لخطورة كبيرة.

 

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