الزراعة: نستهدف الوصول إلى 7 ملايين طن صادرات لدول العالم

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه هناك تطور كبير حدث في مشروعات الزراعة في مصر، مشيرا إلى أنه نعمل على جودة المنتج، وجودة الأرض.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن جودة المنتج المصرية واضحة، خاصة أن مصر تقوم بتصدير العديد من المنتجات الزراعية لدول العالم، منها اليابان والصين والإتحاد الأوربي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر قامت بتصدير 6.5 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، مؤكدا أنه نأمل أن نصل هذا العام إلى 7 مليون طن من الصادرات الزراعية.

وصلت لمليون طن

وأشار محمد القرش، إلى أنه لأول مرة مصر قامت بتصدير 2 مليون طن صادرات زراعية من الموالح فقط، وبعدها البطاطس والتي وصلت لمليون طن.

