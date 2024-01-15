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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصوة: جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مثيلاتها التنزانية

وفد تنزاني في جامعة
وفد تنزاني في جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ريتشارد ماكنزو سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية فى المجالات العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

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وأوضح قنصوة أن جامعة الإسكندرية تعمل جاهدة علي تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة حتي يشاركوا في نهضة بلادهم، وأضاف أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار في إرسال القوافل الطبية توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.
ومن جانبه أشاد السفير التنزاني، بالمستوى العلمي والأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا، ولفت أن هناك 47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية، كما أكد حرص دولة تنزانيا على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

شهد اللقاء حضور الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية.

الاسكندرية البرامج التعليمية التعاون المشترك التعليم والطلاب الدكتور عبد العزيز قنصوه الدراسات العليا والبحوث الدكتور علي عبد المحسن الدراسات العليا الطاقة المتجدد

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