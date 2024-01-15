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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم ضربات أمريكا.. الحوثيون يتوعدون باستهداف السفن المتجهة لإسرائيل

رغم ضربات أمريكا..
رغم ضربات أمريكا.. توعد جديد من الحوثيين باستهداف السفن المت

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن قيادي حوثي، قوله إن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة لإسرائيل.

وتوعد القيادي بمواصلة الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة لها في البحر الأحمر، مؤكدًا أن موقف الحوثيين من الحرب في غزة لم يتغير ولن يتغير بعد الضربات التي قادتها أمريكا.

وأشار "لا نرغب في التصعيد ونأسف للوجود العسكري الأمريكي والبريطاني بالبحر الأحمر".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفناً حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجددًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب "موقعاً للرادار في اليمن".

وأتت الضربات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية، واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال الحوثيون، مساء أمس الأحد، إن غارات أمريكية بريطانية جديدة، استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولاً أمريكيًا نفى الأمر.

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