تعديل موازنة 2024.. إسرائيل تخصص أكثر من 14.6 مليار دولار للدفاع والتعويضات

أعلنت وزارة مالية الاحتلال الاسرائيلي، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا جديدا للحرب في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت "القاهرة الإخبارية"، أن التعديل في الميزانية يضيف أكثر من14.6 مليار دولار لأغراض الدفاع والتعويضات.

في سياق متصل وجه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم رؤساء أكبر 200 شركة في إسرائيل، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، انتقدوا فيها تغيير أولويات ميزانية 2024 بسبب تكاليف الحرب على قطاع غزة.

وقال المنتدى، "من يدعم ميزانية غير مسؤولة في هذا الوقت سيكون مسؤولا عن الأضرار طويلة المدى التي تلحق بالبلاد".

وجاء في الرسالة أيضا: "إن الحرب والتحديات التي خلقتها تتطلب أن تركز جميع الميزانيات فقط على تعزيز الأمن القومي وتوفير المرونة الاقتصادية لجنود الاحتياط، والسكان المتضررين من الحرب".

وأضافت، تخصيص ميزانيات لأغراض أخرى سيشكل ضررا للمرونة الوطنية والاقتصادية لإسرائيل".