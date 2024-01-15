محمود كامل: نحن أمام إبـ.ادة عرقية بفلسطين

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نحن أمام إبادة عرقية بفلسطين حيث بلغ ضحايا العدوان على غزة ١٠٠ ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء بقطاع غزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لمرور 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى.

وأشار محمود كامل إلى أن طفلا يقتل كل ٦ دقائق وسط إعلام عربي متواطئ.



حضر المؤتمر ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويمثل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، و لمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.

وتضمنت فاعليات اليوم مؤتمر صحفى حول جرائم 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى وسبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب ، ووقفة احتجاجية لمدة ساعة فى الخامسة والنصف يعقبها حفل فنى يحييه الفنان أحمد إسماعيل فى بهو النقابة.

وكانت قد دعت نقابة الصحفيين للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".



وبدأ اليوم بمعرض صور لجرائم العدوان، يعقبه مؤتمر صحفى فى الثالثة والنصف عصرًا يحضره ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويديره نقيب الصحفيين خالد البلشى.

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