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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محمد أنور: كنت بحضن الراجل بـ 40 جنيه.. وويزو اتقل من الفيل

صدى البلد

حل الفنان محمد أنور، مساء اليوم الإثنين، ضيفا في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show"  للإعلامية دعاء صلاح، والذي يعرض على قناة “الشمس”.

وتحدث محمد أنور، عن أول عمل يعمل به قبل دخوله التمثيل وكان يعمل مع أحد الصنايعية فى مهنة السقف المعلق، وكان وظيفته أنه يحضن الرجل الذي يبني السقف بمقابل 40 جنيها في اليوم.

وتطرق "أنور"، في حديثه، عن الفنانة ويزو فى كواليس مسرح مصر، قائلا: “ويزو بتاكل 6 وجبات في المسرحية وجايبة شخص مسئول فقط عن أكلها، مضيفا أن ويزو تقوم بضربه في كواليس عرض المسرحية وتتسبب في جسمها بكدمات كبيرة لان إيديها اتقل من الفيل”.

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح، عن كواليس تنمره علي الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها بأحد المهرجانات، قال “هى جت عفوية وكوميدية في احد المشاهد بالمسرحية ولكن إنتشرت بصورة كبيرة على السوشيال ميديا وبقت ترند، وبعدها قامت رانيا بالاتصال تلفونيا وشكرتني علي اللقطة لانها بقت ترند وكانت سعيدة جدا إن قلدتها”.

برنامج "The Nine Show" من تقديم الإعلامية دعاء صلاح، ويعرض على قناة الشمس، وهو برنامج فني يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، آيتن عامر، وفاء عامر، محمود الليثي، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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