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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن

صيغة الصلاة على النبي
صيغة الصلاة على النبي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من أعظم القربات، وكشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عن بعض صيغ الصلاة على النبي مجربة، نرصدها خلال التقرير التالي. 

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعًا

اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ؛  صَلاَةً تًعْصِمُنَا بِهَا مِنْ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ. نقل ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود : أن رجلا من الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي ﷺ تدفع الطاعون. قال ابن أبي حجلة : فتلقيت ذلك بالقبول ؛ وجعلت في كل حين أقول : اللهم صلِّ على محمد.. الصيغة ، ثم قال : إن بعض الصالحين حين كثر الطاعون في المحلة ذكر أنه رأى النبي ﷺ  في المنام وشكى إليه الحال؛ فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلنا ، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ،  كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَِ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، صَلاَةُ اللهِ وَصَلاَةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ أعْلَيْتَ لَهُ الرُّتَب وَكَشَفْتَ لَهُ الْحُجُبَ فَرَقَى إِلَى مَا لَمْ يَرْقَ إِلَيْهِ الْخَلِيلُ وَوَصَلَ إِلَى مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَنَظَرَ مَا لَمْ يَنْظُرُهُ الْكَلِيمُ، وَوَصَفْتَهُ بِأنَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقًا لقربه، وتأكيدًا لحبه، وبابًا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدًا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعًا، اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجًا وفرحًا وسرورًا.

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فضل الصلاة على النبي :

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

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