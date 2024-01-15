العش: نجري حاليا تجارب من أجل زراعة القصب في توشكى.. فيديو

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن توشكى ستكون مخزن سكر لمصر، لأن المياه متوفرة حاليا في توشكى لزراعة القصب.

وأضاف الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نستطيع زراعة القصب في توشكى بتكنولوجيا حديثة، خاصة وأن الجو أكثر من مناسب لزراعة القصب في توشكى".

وأشار الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة،: "لدينا تفتت حاليا في الرقعة الزراعية للقصب وهو ما يتسبب في قلة الانتاج".

كشف الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة،: "نجري حاليا تجارب من أجل زراعة القصب في توشكى"، متابعا: "تجارب زراعة القصب في توشكى ناجحة حتى الآن بنسبة 90%".