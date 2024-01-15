إعدام 35 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

نظمت لجنة المرور والتفتيش على المطاعم والمحال التجارية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع ممثلي الإدارات والمديريات المعنية، حملة مرور للمتابعة والتفتيش على عدد من المطاعم بمرسي مطروح.

وأشار محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة، إلى الحملة اليوم، الاثنين، أسفرت عن تحرير ٦ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، وكذلك تحرير٩ إنذارات لعدم الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عدم عمل شهادات صحية وبيئية ،وكذلك عدم عقود عمل وتراخيص مزاولة مهنة، بالإضافة إلى أنه تم إعدام كمية 35.5 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية بالمطاعم والأسواق والاطمئنان على سلامتها وعدم وجود أي تجاوزات.