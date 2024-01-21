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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج لـ الطلبة

Galaxy A13
Galaxy A13

يقدم هاتف Galaxy A13 المميز من علامة سامسونج الكورية الجنوبية مواصفات قوية، منها بطاية كبيرة سعة 5000 مللي لمبير، وكاميرا متميزة بدقة 50 ميجابكسل، مع سعر معقول للغاية.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy A13، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر سامسونج Galaxy A13

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5249 جنيها مصريا.  

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

وحصل هاتف سامسونج Galaxy A13 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

Galaxy A13

وبالنسبة للأداء، يعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بنظام أندرويد مع معالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.  

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

Galaxy سامسونج سعر سامسونج Galaxy A13 Galaxy A13 أندرويد

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