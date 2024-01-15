أعراض غير متوقعة تمكنك من اكتشاف الالتهاب الرئوي بسرعة

يعد الالتهاب الرئوي من المشكلات الشائعة بشكل كبير خلال فصل الشتاء وهو حالة تصيب الجهاز التنفسي ولكنها أشد من نزلات البرد.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أعراض الالتهاب الرئوي.

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة في الوقاية من الالتهاب الرئوي، بما في ذلك:

التطعيم: هناك عدد من اللقاحات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الالتهاب الرئوي، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات العقدية الرئوية.

تجنب التدخين: يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

غسل اليدين بانتظام: يساعد غسل اليدين بانتظام في منع انتشار العدوى.

تجنب الاتصال مع الأشخاص المصابين بالمرض: إذا كنت تعاني من مرض شديد، فحاول تجنب الاتصال مع الأشخاص المصابين بالمرض.

