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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حنين الشاطر تحصد لقب إكس فاكتور بعد دعم أنغام وراغب علامة

حنين الشاطر وراغب
حنين الشاطر وراغب علامة

فازت الموهبة المصرية حنين الشاطر منذ قليل بلقب اكس فاكتور بعد تفوقها على مدار حلقات البرنامج والمسابقة الغنائية الشهيرة التي تشارك في لجنة تحكيمها أنغام وراغب علامة.


 

حنين الشاطر حققت شهرة كبيرة عبر تطبيق تيك توك منذ فترة، ووصل صوتها إلى الملايين قبل أن تشارك في إكس فاكتور لتبدأ طريق النجومية وهي في العشرين من عمرها.

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عودة برنامج إكس فاكتور فى هذا الموعد

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يتابع حنين الشاطر عبر تيك توك أكثر من نصف مليون متابع، وتلقى فيديوهاتها ملايين الإعجابات.


 

لاقت حنين الشاطر إعجاب لجنة التحكيم منذ لحظاتها الأولى على المسرح وخاصة راغب علامة الذي منحها كارت البرنامج المميز الذي يؤهلها للنهائيات مباشرة.


 

وقال راغب علامة في كلمته عنها: "لو تسمحلي لجنة التحكيم أنا بحس إن إنتي هتكوني في الأيام الجاية موجودة بجدارة في الصفوف الأولى في إكس فاكتور".


 

بدأت حنين الشاطر  الغناء وهي في عمر  4 سنين وتصف والدها بأنه  حافزها ومعلمها وصديقها الأول الذي يعلمها الغناء ويحسن من أدائها طوال الوقت.

حنين الشاطر اكس فاكتور تطبيق تيك توك مسابقة الغناء تيك توك

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