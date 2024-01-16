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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي 15 انفجارا سمع بالقرب من قاعدة جوية بمنطقة فورونيج الروسية

انفجار
انفجار

ذكر موقع شوت الإخباري الروسي على تطبيق تيليجرام أن دوي ما لا يقل عن 15 انفجارا سمع بالقرب من قاعدة جوية منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد وأن بعض حطام الطائرات المسيرة سقط بالقرب من مبنى سكني.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام، عن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا.


وقال ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج، وهي المركز الإداري للإقليم.

وأضاف جوسيف أن نوافذ العديد من المباني السكنية والمنازل السكنية في فورونيج تحطمت. وتابع أنه تم على الفور إخماد حريق اندلع بسبب سقوط الحطام على أحد المباني السكنية.


ولم يصدر على الفور تعليق من أوكرانيا. 

وكثفت كييف هجماتها الجوية في الأشهر الأخيرة والتي تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية لتقويض جهود موسكو الحربية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية بالقرب من مدينة فورونيج، حيث تتمركز بعض الطائرات الحربية من طراز سوخوي سو-34، بحسب وسائل إعلام روسية. وغالباً ما تستخدم روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خلال ضرباتها الجوية على أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية منطقة فورونيج أوكرانيا

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