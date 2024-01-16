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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

 Emmy Awards.. جيريمي آلين وايت يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي

جيريمي وايت
جيريمي وايت

انطلق منذ قليل البث المباشر لحفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 المقام في لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة. 

 

وحصد الممثل جيريمي آلين وايت على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله الناجح مؤخرا The Bear الذي حصد الكثير من الجوائز خلال الفترة الماضية.

 

 

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، صباح اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.

 

 

وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

 

 

وتوافد على السجادة الرمادية عدد من الفنانين والإعلاميين فور بدء الاستقبال، وعلى مدار الساعتين المقبلين سيحضر نجوم الدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم.

 

تألقت الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل التي تبلغ من العمر 45 عاما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards منذ قليل بفستان أحمر لفت أنظار الجميع. 

 

كاثرين هيجل اشتهرت بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة وعرض لها مؤخرا الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Firefly Lane عبر منصة نتفليكس.

Emmy Awards Emmy الدراما التلفزيونية Firefly Lane هوليوود جوائز Emmy

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