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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنعم: أتمنى مشاركة عمر كمال ومروان عطية من البداية أمام غانا

صدى البلد

 

أكد شربف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن منتخب مصر مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غانا المقبلة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.


وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أتمنى مشاركة عمر كمال ومروان عطية من البداية أمام غانا وعودة إمام عاشور لتشكيل منتخب مصر الأساسي في مباراة البلاك ستارز ".


وتابع:" منتخب مصر في وضع أفضل من منتخب غانا الذي خسر أمام الرأس الأخضر وأتمنى أن نتأهل إلى الدور التالي ونهائي البطولة الأفريقية ".

الأهلى البطولة الافريقية الأمم الأفريقية الإعلامي محمد فاروق امام عاشور

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