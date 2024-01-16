وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في الجولات التفقدية المفاجئة لمتابعة العمل بأرض الواقع

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، حيث تواجد السيد الوزير في الشركة باكرًا مع بداية يوم العمل وحضور العاملين إلى مقر الشركة وتوجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بالشركة لتفقدها.

أكد على حرصه لاستمرار أعمال المرور المفاجيء على الشركات والوحدات التابعة ليتابع بنفسه انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وللتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هذه الجولة التفقدية المفاجئة ليست الأولى لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية حيث قام الوزير بأكثر من زيارة مفاجئة للشركة على مدار الشهور الماضية والتي كان آخرها بشهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها إصدار عدد من التوجيهات الوزارية لتطوير الأداء وقد تابع الوزير "محمد صلاح" مدى الإلتزام بتنفيذ هذه التوجيهات التي أصدرها بالجولات التفقدية المفاجئة السابقة.

واستمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، كما تم إستعراض ما تم من أوجه للتطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء مثل رفع كفاءة أحد المصانع بالشركة وهو مصنع الرزينات التي تعد الخامة الرئيسية لإنتاج البويات حيث كان هذا المصنع متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات وتم تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريـدات والحلول المتكاملة، وكذا أعمال رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بالشركة (مصنع 81 الحربي) والتي تعد من أبرز المشروعات الحربية التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2023.

وحرص الوزير "محمد صلاح" على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على الإلتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به الشركة كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وشدد وزير الإنتاج الحربي على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي)، مشيراً إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية ولذا حرص السيد الوزير على تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالى (2022/2023)، متوجهاً بالشكر والثناء إلى كافة العاملين بالشركة على مجهوداتهم والتى لولاها ما كانت ستتواجد ضمن أفضل الشركات تحقيقاً للأرباح على مستوى الشركات التابعة للوزارة، وحث العاملين على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على هذا الإنجاز بل والسعي إلى حصول الشركة على المركز الأول خلال الأعوام المقبلة بين الشركات المحققة للأرباح والمتميزة من حيث القدرات التصنيعية على مستوى الإنتاج الحربي.

تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتي ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والإلتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، لافتاً إلى أنه رافق السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة للشركة كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.