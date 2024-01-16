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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: استصلاح مساحات جديدة من الأراضي بإجمالي مساحات تتجاوز 3.5 مليون فدان

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بالفترة الأخيرة قامت بجهد كبير جدا فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هناك تريليونات من الجنيهات التي تم إنفاقها على مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن الدولة كانت تعمل على استصلاح مساحات جديدة من الأراضي فى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على كل ربوع الوطن بإجمالي مساحات تتجاوز 3.5 مليون فدان.

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إنفاق أكثر من حوالي 50 أو 60 مليار جنيه يتم إنفاقهم على مشروعات تطوير الري الحقلي للمزارعين بكروت ميسرة، وإنفاق حوالي 70 مليار جنيه سنويا للأسمدة.

محمد القرش الزراعة وزارة الزراعة قطاع الزراعة المشروعات القومية

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