تفاصيل سيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى، بدأت امس (الإثنين ١٥ يناير) فعاليات الدورة ٢٨ لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د وليد قانوش، والتي تضم نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسوانى، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل .



وقال"قانوش" إنه تم إختيار الفنان أكرم المجدوب قوميسيرا عاما للسيمبوزيوم، حيث تمت مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي انتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة، وكذلك مدى إمكانية الحفاظ على العمل من التهالك أو فقدان القيمة الفنية الخاصة به عند ضمه لمجموعة الأعمال الفنية الموجودة بموقع المتحف المفتوح بمنطقة خزان أسوان.



يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى.



ومن شباب فنانى النحت ، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى.

ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس ( اسبانيا )، ميخائيل سوبولييف (روسيا) ، شيان سيهوا (الصين ) وفيكتور كوباكز (بولندا )