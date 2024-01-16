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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنة رعنانا الإسرائيلية

رعنانا
رعنانا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الهجوم الذي قامت به عناصر المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنة رعنانا الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له عبر صفحة الوزارة الرسمية، إن الولايات المتحدة تدين  الهجمات المروعة في رعنانا التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وأضاف المتحدث باسم وزار ة الخارجية الأمريكية في بيانه، أن الولايات المتحدة نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن عملية رعنانا التي نفذها أبطال الشعب الفلسطيني هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم.

وأضافت حماس في بيانها، أن دماء الأطفال والمدنيين العزل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستكون لعنة على الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة.

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