تعرف على قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على السيارات الخاصة المستوردة

يتساءل العديد من المواطنون عن قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على سيارات الركوب الخاصة ، حيث نص قانون الجمارك الجديد في المادة رقم 23 منه على أن تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق، واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها .

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وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

وفي جميع الأحوال، تسري على الأصناف المعفاة بموجب هذه المـادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المـادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.