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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الان في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,806 شراء 3,840 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,489 شراء 3,520 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,330 شراء 3,360 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,854 شراء 2,880 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,220 شراء 2,240 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,903 شراء 1,920 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 118,358 شراء 119,424جنيه.
الجنيه الذهب بيع 26,640 شراء 26,880 جنيه.
الكيلو بيع 3,805,714 شراء 3,840,000 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

 

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

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