قبل انطلاقها غداً | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنه لا تغيير في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 المقرر إنطلاقها غدا الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تستمر امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.

ولمزيد من التأكيد .. أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الثلاثاء ، بيانا رسميا أعادت خلاله نشر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بالجيزة ، منعا لحدوث أي جدل أو إرتباك لدى الطلاب قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

ويبلغ إجمالي عدد المقيدين بـ امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بالجيزة 200 الف و 85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 698 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ومن جانبه .. وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات و الباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

كما وجّه محافظ الجيزة ، مديرية التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

وقد تقرر رسمياً تقليل أعداد الطلاب في لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً ولو كان مغلقا.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى من امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.