عميد هندسة حلوان الأهلية يكشف مجالات عمل برنامج النظم الذكية لراغبي الالتحاق

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

و صرح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، إن من اهم البرامج المتاحة برنامج هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة و تاتي الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ويتم منح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة في الأنظمة الذكية، ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه؛ فهو يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة من هندسة الحاسبات والنظم والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيات والقوى الكهربية لدراسة الأنظمة الذكية بمختلف تطبيقاتها في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والتصنيع والطاقة والكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم والمدن الذكية.



وأضاف المسلاوي، أن البرنامج يعتمد على اتباع أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة طبقا لمعايير الجودة، ويعمل خريج برنامج هندسة النظم الذكية في تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنظومات الذكية وتطبيقات الويب المرتبطة بالعديد من المجالات منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومة الشبكات الكهربية الذكية.

كما يعمل خريجو البرنامج من جامعة حلوان الأهلية في منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء ومنظومة المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية ومنظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية ومنظومة التحكم في المياه وأنظمة الري ومنظومات التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات وأنظمة الروبوتات وبرمجتها ومنظومة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن منظومة النقل الذكية وشبكات المركبات ومنظومة الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة ومنظومة الرصد البيئي.