من المسافة الصفر.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابتين لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة الصفر.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، تصفية 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.