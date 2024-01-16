عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت

قطاع غزة
قطاع غزة

أظهرت بيانات خدمة “NetBlocks”،  اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت حيث أظهرت البيانات أن انقطاع الإنترنت في غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة.

وكتبت “NetBlocks”، عبر منصة “إكس”، ” ظهر القياسات المباشرة أن انقطاع الإنترنت في قطاع غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة؛ يعد هذا الانقطاع هو أطول انقطاع مستمر للإنترنت على الإطلاق منذ بداية الصراع، حيث لم يتمكن معظم السكان من الاتصال بالعالم الخارجي منذ 12 يناير”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفاً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم  ال102 حربها الغاشمة على قطاع غزة حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيد و 252  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

غزة قطاع غزة الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية تكشف ما يحتاجه حلف الناتو للاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

مشهد صادم.. تحطم طائرة على طريق سريع في تشيلي |فيديو

بيان عاجل من هولندا بشأن حرق القرآن الكريم

مليشيات الحوثي تتهم واشنطن بالضغط على شركات الشحن لوقف رحلاتها عبر البحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

وزيرة الخارجية الألمانية: نعمل على تفادي اشتعال الشرق الأوسط بأكمله بسبب غزة

رئيس وزراء كردستان العراق: كل مزاعم إيران لتبرير هجومها على أربيل خاطئة

حماس تكشف عن الهدف الرئيس وراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ