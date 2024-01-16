أظهرت بيانات خدمة “NetBlocks”، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت حيث أظهرت البيانات أن انقطاع الإنترنت في غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة.

وكتبت “NetBlocks”، عبر منصة “إكس”، ” ظهر القياسات المباشرة أن انقطاع الإنترنت في قطاع غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة؛ يعد هذا الانقطاع هو أطول انقطاع مستمر للإنترنت على الإطلاق منذ بداية الصراع، حيث لم يتمكن معظم السكان من الاتصال بالعالم الخارجي منذ 12 يناير”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفاً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم ال102 حربها الغاشمة على قطاع غزة حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيد و 252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.