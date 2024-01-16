البرلمان الأوكراني يقر قانون إنشاء سجل التجنيد الإلكتروني

قال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك يوم 16 يناير إن البرلمان أقر قانونًا لإنشاء سجل إلكتروني لأغراض التعبئة.

وبينما يسعى الجيش إلى تجديد صفوفه وسط الحرب واسعة النطاق مع روسيا، قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن التعبئة والخدمة العسكرية إلى البرلمان في 25 ديسمبر، يحدد خططًا لمزيد من التجنيد وتشديد القيود على المتهربين من الخدمة العسكرية.

ولا يتناول مشروع القانون الذي تم إقراره في 16 يناير قضية التعبئة الأكبر لكنه يهدف إلى تحسين رقمنة الجيش الأوكراني، بحسب ما أورده موقع “كييف إندبندنت”.

وسينشئ التشريع الجديد سجلاً رقميًا واحدًا لأغراض التجنيد، والذي سيحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة التي يمكن الوصول إليها بسهولة لأولئك الذين يشرفون على التعبئة.

وسيتيح هذا القانون اتصالات المجندين للقائمين بالتجنيد العسكري، وتسهيل تحديد من شارك بالفعل في القتال وتبسيط العمليات الأخرى المتعلقة بالتعبئة والخدمات للجنود.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن مشروع القانون "مهم للغاية بالنسبة للقدرة الدفاعية لأوكرانيا".

وإلى جانب معالجة القضايا المتعلقة برقمنة المعلومات الشخصية للجنود والمجندين، قالت الوزارة الأوكرانية إن مشروع القانون سيعزز الأمن السيبراني ويسمح بوضع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها ضمن التخزين السحابي للدول الأعضاء في الناتو.