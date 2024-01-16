إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينسف مزيدا من المنازل وسط خان يونس

أفاد إعلام فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي ينسف مزيدا من المنازل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال إعلام فلسطيني، إن هناك مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة "الأونروا" إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".