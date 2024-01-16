نيويورك تايمز: أمريكا وإسرائيل فوجئوا بحجم وعمق الأنفاق في غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن طول الأنفاق في قطاع غزة أطول مما قدرته إسرائيل بكثير في السابق، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في النظام السياسي والعسكري الإسرائيلي وكذلك مسؤولين أميركيين فوجئوا بحجم وعمق الأنفاق التي بنتها حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدرت حتى شهر ديسمبر الماضي أن طول الأنفاق يبلغ نحو 400 كيلومتر، وهو رقم أقل من التقدير الحالي.

ونقلت الصحيفة ، عن مسؤولين كبار في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، إن طول الأنفاق، بحسب آخر التقديرات، يتراوح بين 560 و700 كيلومتر.

وأكد المسؤولون للصحيفة ، أن هناك ما يقرب من 5700 فتحة مختلفة للأنفاق تؤدي إلى أقسام .

ووفقا للصحيفة ، فقد أظهرت وثيقة من عام 2022،، أن حماس خصصت مليون دولار فقط لأبواب الأنفاق وورش الحفر ونفقات أخرى في منطقة خان يونس.

وقال المسؤولون الأمنيون، إنه وفقا للتقديرات الحالية، هناك أنفاق يبلغ طولها الإجمالي حوالي 160 كيلومترا تحت خان يونس.