لن نتخلى عن شيء.. تحذير عاجل من بوتين لـ أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل التخلي عما اكتسبته روسيا في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا، أن “أوكرانيا قد تتكبد أضرارا يتعذر إصلاحها إذا استمر الوضع الراهن”.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في دافوس.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على قناة تيليجرام الرئاسية إن" الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى مهمة بشكل خاص لدولتنا".

وبدوره، تعهّد بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا، رغم خلاف في الكونجرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.