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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات توعوية لأئمة المساجد بالدقهلية بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان

ندوه للتوعيه
ندوه للتوعيه

 استمرت أعمال تنفيذ مبادرات" أنت أقوى من المخدرات " بالدقهلية من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الادمان.

قالت الدكتورة هبة البيلي مدير  وحدة السكان بديوان عام المحافظة انه بإشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزيه بوزارة التنمية المحليه وفي اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الاوقاف بتنظيم انطلاق مبادرة"  انت اقوى من المخدرات "بالمساجد من خلال ندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بعدد من مساجد المحافظة استهدفت ائمة المساجد بهدف توجيه الخطاب الدينى بالمساجد لحث الشباب على الالتزام بالقيم الدينيه والاخلاقيه والبعد عن التدخين والادمان لما لهما من اخطار وآثار سيئه على صحه الفرد والمجتمع.

وتم استكمال اعمال المبادرة  بمسجد عمر عدلى باجا ومسجد ادارة اوقاف ميت غمر وتم توزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتم التعريف بالخط الساخن 16023للعلاج بالمجان وفي سريه تامة، حيث تم تنفيذ اعمال الندوة  بمشاركة بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان .

وأوضحت مدير وحدة السكان ان الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين وحث ائمة المساجد على توجيه خطاب دينى يستهدف الشباب بصفة خاصه وباقى فئات المجتمع بصفة عامه على ضرورة الاقلاع عن التدخين والتعاطى  وحكم الدين فى تعاطى المواد المخدرة وطرق التعافى منها وتم الرد على استفسارات حضور الندوة  ولاقت الحمله نجاحا كبيرا وترحيبا من الجميع.

وأكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مساجد  المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

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الإدمان والتعاطى البرامج الوقائية الدقهلية بمحافظة الدقهلية حملات التوعية ديوان عام المحافظة تعاطى المواد المخدرة و المركزية الاقلاع عن التدخين التعاطي والأدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

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