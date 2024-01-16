الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب على غزة

فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة مظاهرة في تل أبيب مناهضة للحرب، وصادرت اللافتات التي رفعها المتظاهرون.

وزعمت شرطة الاحتلال، أنه كان “تجمعا غير قانوني”، وفي لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد شرطي يصادر لافتة كتب عليها “أوقفوا المذبحة”، لأنها “تجرح مشاعر الجمهور”.

وفي وقت سابق من اليوم، نظمت مجموعات إسرائيلية مناهضة للحرب، وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو ألف إسرائيلي يتظاهرون قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس مطالبين بإسقاط الحكومة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هتف المتظاهرون، في تظاهرة قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس: “لقد فشلتم.. عودوا إلى بيوتكم!”.