أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. وأفضل موبايل هونر بكاميرا 64 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد هواتف الميزانية المحدودة هي أكثر ما يبحث عنه راغبو الشراء نظرًا لأسعارها الرخيصة، ولكنها في الوقت نفسه تقد م مواصفات ضعيفة، إلا أن هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج يتميز بإمكانات كبيرة أبرزها بطارية ضخمة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب سعر رخيص أيضًا.



تفوقت شركة “Apple” أبل الأمريكية على شركة “Samsung” سامسونج الكورية الجنوبية كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في عام 2023، وذلك للمرة الأولى بعد تصدر سامسونج لمدة 13 عامًا.



حذر خبراء من ارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال في تطبيق واتساب WhatsApp، حيث خسر عدد كبير من المستخدمين مبالغ كبيرة بالإضافة إلى سرقة البيانات الشخصية الحساسة.



يقدم هاتف HONOR X8 من شركة “HONOR” هونر مواصفات مميزة للشباب والفئة المتوسطة مع كاميرا رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب سعر مناسب.



يتميز هاتف Redmi 13C من شركة شاومي بتقديم عدد من المواصفات المميزة للغاية مع تصميم شبابي أنيق، بالإضافة إلى تقديم واحد من أفضل الأسعار في السوق والتي تناسب الشباب والفئة المتوسطة.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر رخيص يناسب هذه الفئة، كما سيحصل الهاتف على مواصفات ممتاز أبرزها معالج قوي وبطارية كبيرة.