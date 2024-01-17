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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. وأفضل موبايل هونر بكاميرا 64 ميجابكسل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواتف الميزانية المحدودة.. أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل 

 

تعد هواتف الميزانية المحدودة هي أكثر ما يبحث عنه راغبو الشراء نظرًا لأسعارها الرخيصة، ولكنها في الوقت نفسه تقد م مواصفات ضعيفة، إلا أن هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج يتميز بإمكانات كبيرة أبرزها بطارية ضخمة وشاشة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب سعر رخيص أيضًا.


بعد 13 عامًا.. هذه الشركة تُسقط سامسونج من عرش تصنيع الهواتف الذكية


تفوقت شركة “Apple” أبل الأمريكية على شركة “Samsung” سامسونج الكورية الجنوبية كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في عام 2023، وذلك للمرة الأولى بعد تصدر سامسونج لمدة 13 عامًا.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp


حذر خبراء من ارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال في تطبيق واتساب WhatsApp، حيث خسر عدد كبير من المستخدمين مبالغ كبيرة بالإضافة إلى سرقة البيانات الشخصية الحساسة.

 

فئة 7 آلاف.. أفضل موبايل هونر بكاميرا 64 ميجابكسل ومعالج كوالكوم


يقدم هاتف HONOR X8 من شركة “HONOR” هونر مواصفات مميزة للشباب والفئة المتوسطة مع كاميرا  رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب سعر مناسب.

 

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب


يتميز هاتف Redmi 13C من شركة شاومي بتقديم عدد من المواصفات المميزة للغاية مع تصميم شبابي أنيق، بالإضافة إلى تقديم واحد من أفضل الأسعار في السوق والتي تناسب الشباب والفئة المتوسطة.

 

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر رخيص يناسب هذه الفئة، كما سيحصل الهاتف على مواصفات ممتاز أبرزها معالج قوي وبطارية كبيرة.

 

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