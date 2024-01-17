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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بدأ كعامل في مصانع والده| عمر مجاهد نصار: 5 ملايين دولار صادراتنا لأمريكا.. ومنتجاتنا تدخل في تصنيع أكبر علامات السيارات الأوروبية

عمر مجاهد نصار عضو
عمر مجاهد نصار عضو مجلس ادارة نصار جروب

كشف عمر مجاهد نصار، عضو مجلس إدارة نصار جروب، عن تفاصيل حياته المهنية والعمل داخل مصنع والده منذ الصغر، وذلك خلال استضافته في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية «صدى البلد».

البداية من مسح المكن ونقل البضائع

وقال عمر مجاهد نصار، عضو مجلس ادارة نصار جروب، أن والده كان حريصًا على أن يعمل في الورشة والمصنع معه وكأنه عامل عادي، من مسح المكن وركوب الكارلك ونقل البضائع، ليستطيع أن يعرف الصناعة عن قرب.

وأضاف عمر مجاهد نصار، أنه كان يظن أن هذا قسوة من والده عليه، ولكنه اكتشف بعد تجربة أن هذه التجربة اثقلت معرفته بصناعة الحديد، علي الرغم من أنه سافر للدراسة بالخارج.

5 ملايين دولار حجم التصدير لأمريكا

وبالحديث عن عمله مع والده ومصانع نصار جروب، كشف عمر مجاهد نصار عن إنتاج مصانعهم إلي ما يقرب من 30 منتج بخامات على أعلي مستوى وبموصفات عالمية ويتم تصديرها في جميع بلاد العالم.

وأضاف عمر مجاهد نصار، أن حجم تصدير منتجات نصار جروب لأمريكا يصل إلي 5 ملايين دولار، ويعد من أحد منتجاتهم "ستيل فايبر"، والذي يوفر بنسبة كبير في استخدام الحديد في الإنشاءات، كما إنه يمنع تشقق الأرضيات.

تصدير ستيل فايبر

ونوه عمر مجاهد نصار، أن الشركة تصدر شهريًا للعديد من الدول في العالم عن طريق الوكلاء، معقبًا: «نصدر ستيل فايبر لأمريكا وأوروبا».

صناعة المسامير الصلب والصناعات الثقيلة

وفي تصريحات سابقة مع الإعلامي مصطفى بكري، أكد عمر مجاهد نصار، أن نصار جروب هي رائدة صناعة المسامير الصلب والصناعات الثقيلة في العالم والشرق الأوسط منذ أكثر من خمسين عامًا.

وأضاف عمر مجاهد نصار، أن نصار جروب تعد رقم واحد في العالم في تصنيع اللوف المعدني وهو أبسط منتج من منتجات كثيرة نصدرها للصين وهو المنتج الذي يتحول إلى بدرة اللوف المعدني التي تدخل في صناعة تيل الفرامل والتي تصدره نصار جروب للعالم كله في أمريكا والصين وأوروبا منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

انتاج تيل الفرامل وأسلاك اللحام

وتابع عمر مجاهد نصار، أن بودرة تيل الفرامل التي تصنعها نصار جروب تستخدم في سيارات المرسيدس والفيراري وBMW وكل سيارات العالم، وتعتبر الشركة رقم واحد في إنتاج تيل الفرامل.

وأشار  عمر مجاهد نصار، إلى أن شركة نصار جروب هي رقم واحد في إنتاج أسلاك اللحام في العالم، حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة إلى أن أوقفت نصار جروب الاستيراد لهذا المنتج وتغطية السوق المحلي والعالمي بمنتجات نصار جروب.

وقال عمر مجاهد نصار، إن نصار جروب لديها هدف وحيد وهو تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد من المسامير وأدوات الربط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعم ومساندة الصناعة المصرية الوطنية والاهتمام بتطوير منتجاتنا لكي نقوم بفتح أسواق جديدة للتصدير والعمل على توطين الصناعة المصرية.

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