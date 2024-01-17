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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور هالة صدقي.. اليوم العرض الخاص لفيلم الملكة

فيلم الملكة
فيلم الملكة

تحتفل اليوم الفنانة هالة صدقى بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الملكة" وذلك داخل إحدى السينمات بمنطقة التجمع.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم “الملكة” وعلى رأسهم هالة صدقى ورانيا يوسف وانتصار وميسر وعارفه عبد الرسول والمخرج سامح عبد العزيز

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 فيلم الملكة 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

الفنانة هالة صدقي المخرج سامح عبد العزيز باسم سمرة هالة صدقي فيلم الملكة

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